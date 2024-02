Marco Belinelli nel 2014 è stato soltanto uno dei vincitori di una delle sfide più iconiche del weekend che la NBA dedica all'All - Star Weekend. Istituita nel 1986, la gara del tiro da tre punti può vantare un albo d'oro pieno di talenti di primissimo livello, All - Star senza tempo, tiratori che hanno

NBA All Star Game 2024: Tamberi perde il Celebrity Game, Banchero e Wembanyama ko nel Rising Stars (Di sabato 17 febbraio 2024) È iniziato questa notte il weekend dell'All Star Game di basket e nella prima notte italiana sono andate in scena il match delle celebrità, con il nostro Gianmarco Tamberi tra i protagonisti, e il torneo delle Rising Stars, cioè il torneo con squadre composte da rookie, giocatori al secondo anno e giocatori della G League. Non ha potuto festeggiare a dovere Gimbo Tamberi, con il suo Team Stephen A che è stato battutto dal Team Shannon per 100-91 nel Celebrity Game. A fare la differenza la stella dell'NFL Micah Parsons, che ha chiuso il match con 37 punti e 16 rimbalzi, venendo nominato MVP della partita. Ma non solo il campione del Dallas Cowboys si è messo in mostra, da evidenziare le prestazioni di Puka Nacua e Dylan ...

