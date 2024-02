9.00 Navalny,proteste e arresti in più città A San Pietroburgo,a Mosca,a Tver,a Perm e in altre città russe,vengono lasciati fiori in memoria di Navalny sui monumenti alle vittime della repressione

Navalny,proteste e arresti in più città (Di sabato 17 febbraio 2024) 9.00 A San Pietroburgo,a Mosca,a Tver,a Perm e in altre città russe,vengono lasciati fiori in memoria di Navalny sui monumenti alle vittime della repressione politica. Un centinaio le persone arrestate.Le forze di sicurezza cercando di impedire le proteste e la Procura ha emesso un avviso per dissuadere da iniziative e azioni di massa, che potranno essere punite con l'arresto. Manifestazioni in tante città europee e nel mondo,con presidi,mazzi di fiori, veglie.In Italia già manifestazioni,sit in e cortei a Roma, Milano e Torino. Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai (Di sabato 17 febbraio 2024) 9.00 A San Pietroburgo,a Mosca,a Tver,a Perm e in altrerusse,vengono lasciati fiori in memoria disui monumenti alle vittime della repressione politica. Un centinaio le persone arrestate.Le forze di sicurezza cercando di impedire lee la Procura ha emesso un avviso per dissuadere da iniziative e azioni di massa, che potranno essere punite con l'arresto. Manifestazioni in tanteeuropee e nel mondo,con presidi,mazzi di fiori, veglie.In Italia già manifestazioni,sit in e cortei a Roma, Milano e Torino.

