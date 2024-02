“Navalny vittima di un lento avvelenamento Bastrykin chiese la licenza di uccidere a Putin”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 febbraio 2024 - Alexeinon è stato colto da sindrome di morte improvvisa qualsiasi, ma sarebbe statodi un "iniziato nell'agosto" del 2023. Questa è la tesi esposta dal sito di opposizione russa "Sota", che avrebbe ottenuto le informazioni da fonti di alto livello del Comitato investigativo russo. La tesi è stata rilanciata su X da Anton Gerashenko, giornalista e consigliere del ministero dell'Interno ucraino. "lo voleva morto" Secondo le informazioni fornite a Sota a volere la morte di(Non è detto chedesiderasse una tale pubblicità negativa, quando invece l'oppositore era sotto controllo in Siberia, ndr) sarebbe stato Alexander, il capo del Comitato investigativo russo. ...

Qualcuno lo definiva un dissidente politico, altri un patriota. Ma per tutti, tanto in Russia quanto nel resto del mondo, Alexei Navalny era un ... (lanotiziagiornale)

Alexei Navalny è deceduto tra giovedì e venerdì per una “ sindrome da morte improvvisa” . È quanto hanno comunicato le autorità di Mosca alla madre ... (ilfattoquotidiano)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 17 febbraio, in diretta. La portavoce del dissidente: «Il corpo non è all’obitorio indicato» (corriere)

Roma, 17 febbraio 2024 - Alexei Navalny non è stato colto da sindrome di morte improvvisa qualsiasi, ma sarebbe stato vittima di un " lento ... (quotidiano)

Navalny, vittima della 'sindrome da morte improvvisa' Cause e sintomi: Alexei Navalny sarebbe stata vittima della "sindrome da morte improvvisa", termine generico che identifica i decessi conseguenza di malattie cardiache, talvolta misconosciute, che causano nella vittima ...

Alexei Navalny morto avvelenato La teoria che aumenta il mistero: Alexei Navalny potrebbe essere stato vittima di "lento avvelenamento iniziato nell'agosto" dello scorso anno. E' quanto denuncia il sito di opposizione russa 'Sota', che cita due fonti di alto livello del ...

“Navalny vittima di un lento avvelenamento. Bastrykin chiese la licenza di ucciderlo a Putin”: La tesi viene esposta dal sito di opposizione Sota, che cita fonti di alto livello del Comitato investigativo russo, di cui Bastrykin è alla guida ...

Dov’è il corpo di Navalny, la salma non era nell’obitorio della colonia penale: Dov'è il corpo di Navalny, la salma non era nell'obitorio della colonia penale. Mosca ha diffuso una nota in merito al decesso ...

Morte di Alexei Navalny: arresti e rimozione dei memoriali, Russia sotto shock: Oltre 100 arresti in Russia in seguito alle manifestazioni per la morte di Alexei Navalny ...