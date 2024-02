Navalny | vittima della ‘sindrome da morte improvvisa’? Cause e sintomi

Roma, 17 febbraio 2024 - Alexei Navalny non è stato colto da sindrome di morte improvvisa qualsiasi, ma sarebbe stato vittima di un " lento ... (quotidiano)

Roma, 17 febbraio 2024 - Alexei Navalny non è stato colto da sindrome di morte improvvisa qualsiasi, ma sarebbe stato vittima di un " lento ... (quotidiano)

Ucraina Russia - le notizie sulla guerra di oggi | Mosca : «Navalny vittima di una "sindrome da morte improvvisa". La madre riavrà il corpo dopo le indagini». Avdiivka è caduta

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 17 febbraio, in diretta. La portavoce del dissidente: «Il corpo non è all’obitorio indicato» (corriere)