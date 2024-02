Oltre 100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui durante raduni in memoria di Alexei Navalny, secondo quanto secondo quanto riferisce l'organizzazione per i diritti umani Ong -

Navalny: Ong, 'oltre 100 fermi in manifestazioni' (Di sabato 17 febbraio 2024) oltre 100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, durante raduni in memoria di Alexei Navalny, secondo quanto riferisce l'organizzazione per i diritti umani Ong-Info. Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024)100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, durante raduni in memoria di Alexei, secondo quanto riferisce l'organizzazione per i diritti umani Ong-Info.

Advertising

Altre Notizie

Politica Ong, decine di fermi in Russia alle commemorazioni di Navalny: Gli osservatori sul rispetto dei diritti umani hanno riferito di almeno 73 persone fermate dalle autorità in tutta la Russia durante veglie e altre commemorazioni per Alexei Navalny. Navalny, ovunque manifestazioni di rabbia e lutto. Ong: oltre 100 arresti nelle veglie in Russia: Rai ed i suoi 793 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Navalny, perché Putin ha superato l’ultima linea rossa: Alexey, nemico numero uno del presidente russo, era già sopravvissuto all'avvelenamento. In un video il giorno prima della morte era apparso magro, provato, ...

Video di Tendenza