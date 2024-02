Navalny | Mosca | Vittima di ' sindrome da morte improvvisa' ; la madre avrà il corpo subito dopo le indagini

Milano, 17 feb. (askanews) – Video su alcuni canali di opposizione russa su Telegram mostrano come i fiori deposti in memoria di Aleksey Navalny , ... (ildenaro)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 17 febbraio, in diretta. La portavoce del dissidente: «Il corpo non è all’obitorio indicato» (corriere)

Navalny, giallo sulla morte: il corpo non c'è, dubbi su causa e orario: MOSCA - Il corpo di Alexei Navalny, il dissidente russo morto ieri in carcere all'età di 47 anni, non è all'obitorio di Salekhard.

Secondo Mosca Navalny è deceduto per una "sindrome da morte improvvisa": ira dei ministri degli Esteri del G7: Cause decesso di Alexei Navalny, per le autorità di Mosca è "sindrome da morte improvvisa". La salma non consegnata alla famiglia ...

Mistero sulla salma di Navalny, la portavoce: assassinato da Putin: Milano, 17 feb. (askanews) – Un fitto mistero avvolge la salma dell’oppositore Aleksey Navalny, deceduto ieri. Non è noto dove sia. L’avvocato e la madre Lyudmila Navalnaya sono arrivati all’obitorio ...