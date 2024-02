Navalny | Mosca svela le cause del decesso | Sindrome da morte improvvisa

(Di sabato 17 febbraio 2024) Mentre non si sa ancora dove sia il corpo di Alexeile autorità russe iniziano a fornire informazioni sulladel principale oppositore di Putin. La madre del dissidente russo è stata informata che Alexei è rimasto vittima di una "da", termine generale per...

Milano, 17 feb. (askanews) – Video su alcuni canali di opposizione russa su Telegram mostrano come i fiori deposti in memoria di Aleksey Navalny , ... (ildenaro)

G7, 'indignati per Navalny, basta repressione in Russia': Non sarebbe nell’obitorio indicato dalle autorità russe il corpo di Alexei Navalny. Lo denunciano i suoi collaboratori, dopo che Kira Yarmysh, portavoce dell’oppositore di Vladimir Putin morto ieri 16 ...

Navalny, il decesso per «sindrome da morte improvvisa»: la versione di Mosca. Il portavoce: «Il corpo non è nell'obitorio»: Carlo Calenda lancia l'idea di una manifestazione per ricordare Navalny, e a stretto giro Elly Schlein annuncia l'adesione del Pd.«In tutta Europa grandi piazze spontanee si sono radunate» per farlo, ...

La polizia di Mosca porta via con la forza i cittadini scesi in piazza per ricordare Aleksej Navalny: La polizia a Mosca sto portando via con la forza i cittadini russi che si stanno radunando nelle piazza della città per commemorare Aleksej Navalny, il dissidente morto ieri – venerdì 16 febbraio – in ...