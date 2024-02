Navalny morto in carcere | il dissidente russo aveva 47 anni Usa | “La Russia è responsabile”

"La morte di Aleksej Navalny nel carcere russo di Kharp "Per le sue idee e per il suo desiderio di libertà Navalny è stato in serata da Monaco, usa toni più netti: "Se pensassimo che fosse morto

Il mondo è stato scosso dalla notizia della morte dell'oppositore russo Aleksey Navalny, avvenuta nella colonia penale dove era detenuto. Il Servizio Penitenziario Federale russo ha annunciato il suo decesso, confermando che un'indagine è in corso per determinarne le cause. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Ria Novosti, Navalny si sarebbe improvvisamente sentito male e avrebbe perso conoscenza. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo, non è stato possibile salvarlo. Le autorità russe, tuttavia, sostengono di non avere informazioni sulle cause esatte della sua morte. Navalny è morto a 47 anni, e senza alcun segnale che facesse pensare a problemi gravi di salute.Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che le indagini sono ...

Alexej Navalny, il principale oppositore politico del presidente Putin, è stato assassinato da una passeggiata: Alla fine, è morto: Alexej Navalny, il principale oppositore politico del presidente russo, Vladimir Putin, è deceduto ieri, in capo al mondo, ad appena un mese di distanza dalle elezioni presidenzial ... De Luca si ispira a Masaniello: L'oppositore russo Aleksey Navalny è deceduto nella colonia penale dove era detenuto. Lo ha reso noto il servizio penitenziario federale russo, precisando che è in corso un'indagine sulle cause della ... Morto in prigione Navalny, il più grande nemico di Putin: proteste in Russia: Città del Vaticano “Stupisce” e “riempie di dolore” la notizia della morte di Alexey Navalny, il dissidente russo, tra i principali oppositori del presidente Vladimir Putin… Leggi ...

