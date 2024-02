russo di Putin in una prigione della Siberia, diventa strumento di lotta nella campagna elettorale americana. Il presidente Biden, dopo avere accusato il Cremlino di essere dietro la morte di Navalny,

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le notizie ufficiali raccontano di un'embolia arteriosa, che avrebbe provocato un. Di certo non sarà facile stabilire la verità sulla morte di Alexei, il principale...

Il dissidente e principale oppositore russo Alexei Navalny è morto in prigione . Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della ...

Il 16 febbraio è morto in prigione il dissidente russo 47enne Alexey Navalny . Nato nel 1976 nella regione di Mosca, era stato il principale ...

Navalny, la prigione in Siberia e l'ictus improvviso. Tutti i misteri e cosa non torna della «passeggiata» (anche a -40 gradi): Le notizie ufficiali raccontano di un'embolia arteriosa, che avrebbe provocato un ictus. Di certo non sarà facile stabilire la verità sulla morte di Alexei Navalny, il ...

Navalny, ovunque manifestazioni di rabbia e lutto. Ong: oltre 100 arresti nelle veglie in Russia:

Russia, le ultime notizie dopo la morte di Navalny. Il Regno Unito convoca i diplomatici russi: «Le forze armate ucraine si ritirano da Avdiivka». Lo ha dichiarato - secondo quanto riportato dalla Tass - Oleksandr Syrskyy, comandante delle forze armate di Kiev. «Sulla base della situazione opera ...