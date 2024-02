Navalny | il silenzio dei media di Stato e l’urlo della piazza e dei social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 febbraio 2024 - Per il Cremlino Alexeiè più pericoloso ora, da morto, che vivo in un carcere sperduto: le rumorose proteste die le grida che rivendicano giustizia nei post sui, coprono ilimposto sul decesso del peggiore oppositore di Vladimir Putin. Una morte che ha avuto un risalto a livello internazionale, da molti leader occidentali imputata subito alla volontà dello zar, come da oppositori in patria o rifugiati all'estero. In tutto questo il Cremlino è ricorso alla censura, dai centinaia di fermi inall'arresto del prete che aveva intenzione di celebrare una messa in ricordo di Alexei, dal far sparire i fiori in sua memoria, fino a non far trovare il suo corpo al legale che si era recato con la madre del dissidente ...