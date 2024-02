Navalny | il silenzio dei media di Stato e la tempesta sui social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) La morte di Alexeiha ricevuto una copertura minima da parte deidirussi, in contrapposizione alladi notizie e commenti che ha investito i. Le televisioni pubbliche hanno dato poche notizie, e con grande ritardo, senza approfondire la figura dell'oppositore e dei motivi per i quali era in carcere. In un caso un esponente politico di tendenze liberali, il presidente del partito Yabloko, Nikolai Rybakov, ha cercato di fare breccia durante un'intervista con la televisione Ntv. "Non posso non esprimere le mie condoglianze per la morte di Alexei, e spero che questo porterà al rilascio di tutti i prigionieri politici", ha detto Rybakov, prima di essere interrotto dal conduttore che gli ha chiesto cosa c'entrasse questo con ...