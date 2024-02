dov'era detenuto in condizioni agghiaccianti) di Alexei Navalny, in una prospettiva propagandistica putiniana (in cui gli ucraini E però, nel corso degli ultimi mesi, il film è stato riproposto nel

Navalny, gli ultimi giorni e la morte in Siberia. Addio al primo nemico di Vladimir Putin (Di sabato 17 febbraio 2024) Per il regime Navalny è deceduto per «cause naturali». Gli ultimi giorni nel «Lupo polare», il carcere all’estremo Nord Leggi tutta la notizia su corriere (Di sabato 17 febbraio 2024) Per il regimeè deceduto per «cause naturali». Glinel «Lupo polare», il carcere all’estremo Nord

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Navalny eroe e martire: la lotta contro la tirannide e per la democrazia proseguirà: È il “ delitto Matteotti ” della Russia di Putin e tutto il mondo delle democrazie è sotto shock per l’annuncio battuto ieri mattina dalle agenzie di stampa russe: “ Alexei Navalny è morto ”. Non è ... Le solite maldicenze: Continuo a domandarmi chi abbia ucciso Navalny. La risposta più logica è che sia stata la Cia, con l’avallo della Nato e di Giuliano Ferrara, per mettere in cattiva luce Putin, ma prima di formularla ... Putin senza rivali prima delle elezioni farsa: morti, finiti agli arresti o costretti all’esilio. Chi sono gli oppositori: Non c’è dubbio che «Putin non avrà rivali alle prossime elezioni» come dichiarava il portavoce del Cremlino Peskov a fine ottobre. Eppure, con ...

Video di Tendenza