Agenti in borghese nella notte hanno velocemente rimosso i memoriali spontanei allestiti con fiori e bigliettini in diverse città della Russia per commemorare Navalny, ma tributi nei confronti del

Navalny, giallo sul corpo dell’oppositore di Putin: “All’obitorio non c’è” (Di sabato 17 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il corpo di Alexei Navalny non è all'obitorio di Salekhard. Lo denuncia la portavoce dell'oppositore, Kira Yarmysh, su X. "L'avvocato di Alexey e sua madre sono arrivati all'obitorio di Salekhard. È chiuso, però, anche se la colonia penale ha assicurato che era aperto e che il corpo di Navalny era lì. L'avvocato ha Leggi tutta la notizia su periodicodaily (Di sabato 17 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ildi Alexeinon è all'obitorio di Salekhard. Lo denuncia la portavoce dell'oppositore, Kira Yarmysh, su X. "L'avvocato di Alexey e sua madre sono arrivati all'obitorio di Salekhard. È chiuso, però, anche se la colonia penale ha assicurato che era aperto e che ildiera lì. L'avvocato ha

