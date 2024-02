Agenti in borghese nella notte hanno velocemente rimosso i memoriali spontanei allestiti con fiori e bigliettini in diverse città della Russia per commemorare Navalny, ma tributi nei confronti del

Navalny, giallo sul corpo dell’oppositore di Putin: “All’obitorio non c’è” (Di sabato 17 febbraio 2024) La denuncia del portavoce: "Non è dove ci hanno detto le autorità russe". La testimonianza di un detenuto della sua stessa colonia penale: "E' morto prima di quanto annunciato". Duecento persone arrestate ai raduni Il corpo di Alexei Navalny non è all'obitorio di Salekhard. Lo denuncia la portavoce dell'oppositore, Kira Yarmysh, su X. "L'avvocato di Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia (Di sabato 17 febbraio 2024) La denuncia del portavoce: "Non è dove ci hanno detto le autorità russe". La testimonianza di un detenuto della sua stessa colonia penale: "E' morto prima di quanto annunciato". Duecento persone arrestate ai raduni Ildi Alexeinon è all'obitorio di Salekhard. Lo denuncia la portavoce dell'oppositore, Kira Yarmysh, su X. "L'avvocato di

