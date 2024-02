«Navalny è stato avvelenato di nuovo» | la teoria del giornalista di Bellingcat amico del dissidente

- Alexey Navalny, la morte dei misteri tra dissenso e castigo - Navalny, l'oppositore guerriero più forte del veleno che faceva ancora paura a Putin

(Di sabato 17 febbraio 2024) «Sfortunatamente, l’ipotesi più probabile è che siauna seconda volta». Sono queste le parole pronunciate con tono duro alla Cnn dal reporter bulgaro Christo Grozev, capodel gruppo investigativodi Alexei. L’oppositore di Putin è morto ieri, ufficialmente a causa di una embolia dopo una passeggiata nei pressi della prigione nell’Artico russo dov’eratrasferito poche settimane fa.era giàcon il Novichok – un agente nervino – nel 2020, sentendosi male su un volo tra Mosca e la città siberiana di Omsk. Ilrimase in coma per un mese. «Non abbaiamo ancora le prove» – ha spiegato Grozev, che investigò ...

Per il dissidente russo Mikhail Khodorkovsky "il responsabile della morte di Navalny è certamente Vladimir Putin ". Lo dichiara in un'intervista ... (liberoquotidiano)

Navalny: Ong, 'oltre 100 fermi in manifestazioni': (ANSA) - MOSCA, 17 FEB - Oltre 100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, durante raduni in memoria di Alexei Navalny, secondo quanto riferisce ...

Navalny e gli altri oppositori, la lunga lista delle vittime di Putin: Alexey Navalny è morto in carcere alla soglia dei suoi 48 anni che avrebbe compiuto a giugno. Da Mosca le notizie sulle cause del decesso arrivano con difficoltà, mentre da più parti e dalla stessa mo ...

Navalny: Ong, oltre 100 persone fermate in manifestazioni: Oltre 100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, durante raduni in memoria di Alexei Navalny, secondo quanto riferisce l'organizzazione per i diritti umani ...