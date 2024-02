Navalny e le piazze del furore antioccidentale

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nessuno manifesterà per, come per l’Ucraina, Israele, le ragazze iraniane (grazie a Calenda si mobilitano i partiti, dall’alto, non dal basso). I nostri cortei pacifisti hanno in comune l’odio per le democrazie liberali, cioè l’unico baluardo delle libertà politiche e civili

Aleksej Anatol'evic Naval'nyj (in russo ´ ´ ´, trasl. anglosassone: Alexei Anatolievich Navalny; Butyn, 4 giugno 1976 – Charp, 16 febbraio 2024) è stato un attivista, politico e blogger russo.

"Se mi uccidono vuol dire che siamo fortissimi" - di Guido Puccio: ... arresta chi partecipa a qualsiasi forma di protesta o di semplice ricordo (cento arresti e rimozione dai fiori sulle piazze a Pietroburgo e Mosca il primo giorno dopo la morte di Navalny). E che fa ...

Calenda attacca Salvini su Navalny e chiama in piazza. Adesioni bipartisan: la Lega resta isolata e alla fine si aggrega: ... in mattinata, tra Elly Schlein e Carlo Calenda : "Organizziamo una fiaccolata per Navalny ". ... perché "in tutta Europa si sono radunate grandi piazze spontanee e in Italia ancora no". La segretaria ...

Russia: decesso Navalny causato da "sindrome di morte improvvisa". Oltre 400 arresti: "In tutta Europa grandi piazze spontanee si sono radunate per ricordare #Navalny. In Italia non è accaduto. Credo sia opportuno che le forze politiche europeiste e democratiche promuovano un'...