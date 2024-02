Navalny e gli altri oppositori | la lunga lista delle vittime di Putin

gli ebrei inglesi si chiedono se hanno un futuro A Monaco per sconfiggere Putin Poco prima che si sapesse che Alexei Navalny, il tra cui la Siria, il Libano e altri della regione', ha detto

(Di sabato 17 febbraio 2024) (Adnkronos) – Alexeyè morto in carcere alla soglia dei suoi 48 anni che avrebbe compiuto a giugno. Da Mosca le notizie sulle cause del decesso arrivano con difficoltà, mentre da più parti e dalla stessa moglie dell'oppositore il dito è puntato su. E'deglidel presidente russo, morti in

«Io voglio che loro sappiano che saranno puniti per quello che hanno fatto al nostro Paese, alla mia famiglia, a mio marito». Yulia Navalnaya ... (leggo)

Le date sono importanti: bastava unire i puntini. Michail Lesin, 57 anni, ex ministro, odiato da Putin, t (ilfoglio)

Londra, 16 feb. (Adnkronos) - Alexey Navalny è morto in carcere alla soglia dei suoi 48 anni che avrebbe compiuto a giugno. Da Mosca le notizie ... (liberoquotidiano)

Navalny eroe e martire: la lotta contro la tirannide e per la democrazia proseguirà: È il “ delitto Matteotti ” della Russia di Putin e tutto il mondo delle democrazie è sotto shock per l’annuncio battuto ieri mattina dalle agenzie di stampa russe: “ Alexei Navalny è morto ”. Non è ...

Le solite maldicenze: Continuo a domandarmi chi abbia ucciso Navalny. La risposta più logica è che sia stata la Cia, con l’avallo della Nato e di Giuliano Ferrara, per mettere in cattiva luce Putin, ma prima di formularla ...

Putin senza rivali prima delle elezioni farsa: morti, finiti agli arresti o costretti all’esilio. Chi sono gli oppositori: Non c’è dubbio che «Putin non avrà rivali alle prossime elezioni» come dichiarava il portavoce del Cremlino Peskov a fine ottobre. Eppure, con ...