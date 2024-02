Navalny colpito da sindrome da morte improvvisa Giallo sul corpo e sull' ora del decesso

Oggi la madre di Alexei Navalny è stata informata che l'oppositore russo è rimasto vittima di una " sindrome da morte improvvisa" e che il corpo non ... (quotidiano)

Navalny, sindrome morte improvvisa (o di Brugada): cos'è la patologia che ha ucciso l'oppositore di Putin (secondo Mosca): Alexei Navalny è rimasto vittima di una «sindrome da morte improvvisa». Lo ha reso noto Ivan Zhdanov, che dirige la ...

Verona-Juventus: dove vederla in streaming e tv, orario e formazioni ufficiali: Invertire la rotta e tornare a vincere per mettere il sale sulla coda all'Inter. Questo è l'obiettivo della Juventus in vista della partita di oggi contro l'Hellas Verona.

Navalny, la versione di Mosca: «Colpito da sindrome da morte improvvisa»: La madre di Alexei Navalny è stata informata dalle autorità russe che il figlio è rimasto vittima di una «sindrome da morte improvvisa» e che il suo corpo non sarà riconsegnato alla famiglia fino alla ...