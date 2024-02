Navalny | alla fine tutti con Calenda | anche M5S e Lega alla fiaccolata bipartisan

(Di sabato 17 febbraio 2024) (Adnkronos) – Inizialmente l’indicazione era stata quella del ‘silenzio’, poiil Movimento 5 Stelle ha sciolto gli indugi e ha aderito all’iniziativa lanciata via social da Carloper la morte di Alexei. In extremisl’adesione dellache fa diventare lain Campidoglio, lunedì alle 18:30, una manifestazione totalmentecon l’adesione di tutte le forze politiche. La prima ad aderire era stata Elly Schlein e via viale altre forze di opposizioni da Più Europa con Riccardo Magi, ad Alleanza Verdi e Sinistra con Angelo Bonelli a Italia Viva con Raffaella Paita. Intanto pure dmaggioranza si sono fatte avanti le prime adesioni: Forza Italia, Noi Moderati. Quindi Fratelli d’Italia con Giovanni Donzelli. Alle 18 e 30 solo M5S emancavano all’appello ma a stretto giro sono arrivatele adesioni del partito di Giuseppe Conte e Matteo Salvini. A seramanda l’elenco dei partecipanti via twitter. Oltre ai partiti di maggioranza e opposizione ci sonoCgil, Csil e Uil. “Lunedì alle 18.30 a Piazza del Campidoglio ricordiamoe la sua battaglia per la libertà. Hanno aderitoi partiti. Forse è la prima volta nella storia recente del nostro Paese. Venite e diffondete. Viva, Viva la libertà”, il commento social del leader di Azione. “In Campidoglio lunedì, per ricordare con unaAlexei. E’ importante che l’iniziativa lanciata da Carloabbia raccolto una grande adesione trasversale. Dobbiamo esserci, per dare un segnale forte di unità nella battaglia per la libertà e contro il regime di Putin, che soffoca il dissenso e uccide gli oppositori. Oggi più che mai è necessario schierarsi dparte giusta, senza ambiguità”, scrive su twitter Mara Carfagna, presidente di Azione. L'articolo proviene da Italia Sera.

