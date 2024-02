Nardella | Tante norme non all' altezza

(Di sabato 17 febbraio 2024) 14.0 "Non ricordo un fatto così grave sul luogo di lavoro nella nostra città,che è attenta ai diritti dei lavoratori.Ma l'attenzione non basta mai",ha detto il sindacodopo il sopralluogo al cantiere dove ieri si è verificato il crollo che ha coinvolto 8 operai. "C'è grande differenza nella regolazione di cantieri privati e pubblici,ma anche in questi ultimi"non sono all'"di garantire sicurezza dei lavoratori."E' inaccettabile morire di lavoro".Tra i punti critici,dice: subappalti a cascata e massimo ribasso.

Per il restyling dello Stadio Artemio Franchi , sono state presentate due offerte per i lavori di riqualificazione. Lo ha fatto sapere, oggi 11 ... ()

NARDELLA, Servono regole chiare. Franchi no subappalti: Il sindaco Dario Nardella ha visitato il cantiere di via Mariti dove hanno perso la vita 4 operai, rilasciando alcune dichiarazioni anche sui subappalti. Queste le sue ...

Le condizioni di Renzi a Firenze: Dal fidanzamento politico alle torte in faccia, tanto che la rottura sembrava irreparabile e clamorosa perché nella città tanto cara a Matteo Renzi, che qui è nato (11 gennaio 1975) e da qui (sindaco ...

NARDELLA, Alle 15 un minuto di silenzio in P. Signoria: Dario Nardella ha proclamato lutto cittadino per domani, per le vittime della tragedia accaduta in via Mariti, nel cantiere per la costruzione della nuova Esselunga. E alle 15 ha invitato i cittadini.