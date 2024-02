Nardella | operai irregolari? ' C' è un' indagine in corso'

(Di sabato 17 febbraio 2024) "C'è un'ine non posso dire niente". Lo ha detto il sindaco Dario, interpellato dai cronisti, che gli chiedevano su presuntetà di due lavoratori originari del Maghreb, tra le vittime del crollo nel cantiere di Firenze, e che non sarebbero stati in regola con i documenti. In base a quanto si apprende rispetto agli accertamenti insulla vicenda, infatti, duenordafricani morti nel cantiere potrebbero non essere stati in regola col permesso di soggiorno. Sono quattro i lavoratori maghrebini coinvolti nel crollo. Tre risultano morti e i corpi sono stati recuperati. Sono Mohamed Toukabri, 54 anni della Tunisia, e i marocchini Mohamed El Ferhane, 24 anni, e Taoufik Haidar, 45 anni. Il quarto è il disperso per cui proseguono le ricerche nell'area ...

Un crollo si è verificato stamani, 16 febbraio, in un cantiere a Firenze , in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di ... (leggo)

Crollo in cantiere a Firenze, recuperato il corpo della quarta vittima - Video: (Adnkronos) - E' stato ritrovato il corpo di un quarto operaio, vittima del crollo, avvenuto ieri mattina, venerdì 16 febbraio, nel cantiere dove erano in corso i lavori per la realizzazione di un nuo ...

Crollo via Mariti, il sindaco Nardella al cantiere. 'Inaccettabile che si muoia lavorando': Nella tarda mattinata il sindaco Dario Nardella, rientrato in anticipo dal viaggio istituzionale in Medioriente, si è recato sul luogo del crollo, e ha effettuato un sopralluogo al cantiere di via ...