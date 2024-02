Napoli | un pari col Genoa che allontana la zona Champions

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Fischi del pubblico e 1-1 colche non serve a nulla. Ilfa un passo falso e sidalla. Agli azzurri non è bastato un secondo tempo di rabbia agonistica e forcing per ribaltare la sfida. Ilsale così a 36 punti al nono posto con il Torino, mentre insi porta a 30 punti. Mazzarri, senza Osimhen, rientrato dalla Coppa d'Africa ma non ancora pronto. fa rientrare Meret in porta con Ostigard a sostituire lo squalificato Juan Jesus, mentre Mazzocchi viene preferito a Mario Rui e Olivera sulla corsia sinistra. Il tecnico decide anche per l'esordio di Traoré a centrocampo, con Zielinski in panchina. Ancora titolare Simeone in avanti. Mentre c'è una sola assenza per Gilardino, che deve rinunciare a Matturro. La novità è ...