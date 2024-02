Napoli | Traoré verso l’esordio col Genoa | la mossa tattica di Mazzarri

A centrocampo si va verso la scelta di Traoré dal primo minuto in vantaggio su Cajuste. In attacco ci sarà Simeone al posto di Osimhen. Sky anticipa la formazione titolare di Mazzarri NAPOLI (4 - 3 -

(Di sabato 17 febbraio 2024)potrebbe debuttare oggi colcontro ilpensa di schierarlo mezzala per accentrare Kvaratskhelia e passare al 4-2-3-1. CALCIO– Oggi contro ilpotrebbe essercidicon la maglia del. Il centrocampista ivoriano, arrivato a gennaio dal Bournemouth, è finalmente recuperato dai problemi fisici epensa di lanciarlo dal 1? minuto come. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore partenopeo vorrebbe schierarenel ruolo di mezzala per accentrare Kvaratskhelia e passare così a un 4-2-3-1 in fase offensiva. La posizione più interna del nuovo acquisto libererebbe spazio sulla fascia ...