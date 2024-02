Napoli | Rivieccio critica Osimhen | “Maradona segnava appena tornato dall’Argentina”

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’attore Ginohato su Twitterparagonandolo a: “Diego tornava eno”. CALCIO– L’attore e tifoso azzurro Ginohato duramente su Twitter il comportamento di Victor, paragonandolo negativamente a Diego Armandoha scritto: “Udinese –Diego tornaalle 13,30 e va direttamente allo stadio, gioca e segna 2 reti …e poi qualcuno dice come mai amiamo in maniera quasi religiosa Diego”. Un paragone impietoso quello fatto dall’attore partenopeo tra il campione argentino, cherientrato dalle trasferte ...

TWEET SSCN - Serie A, Napoli-Genoa, match day, ecco l'esterno azzurro Matteo Politano: "Match day. Napoli-Genoa. Stadio Diego Armando Maradona. Serie A. 15:00 CET", scrive la SSC Napoli introducendo al match contro il Genoa di Gilardino pubblicando su X una locandina che ritrae l'estern ...

SHOW TIME - Gino Rivieccio su "NM": "Osimhen e la patente di leader": NAPOLI - Lui non è come gli altri. Lui è l’uomo al quale sia Mazzarri che i preoccupati tifosi hanno rilasciato la patente di leader: la scuola guida l’ha fatta in questi anni a Napoli dove con i suoi ...

“Life for Gaza”, a Napoli il concerto contro la guerra in Palestina con 40 artisti: Al Palapartenope di Napoli, il prossimo 25 febbraio, un concerto con tantissimi artisti per raccogliere fondi per Gaza e dire basta alla guerra in Palestina ...