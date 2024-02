Napoli | Ngonge | “Siamo con Mazzarri | crediamo nel quarto posto”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le dichiarazioni didopo il pari col Genoa: “Squadra unita connonostante le difficoltà, puntiamo alla Champions”. CALCIO– Cyril, attaccante del, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il deludente 1-1 ottenuto contro il Genoa al Maradona. Nonostante il pareggio, il giocatore ribadisce l’unità del gruppo con mister. “Non posso gioire per il mio gol, conta solo la vittoria. Dobbiamo lavorare tanto, dopo lo Scudetto è difficile ripetersi ma i punti arriveranno” ha dichiarato. Sull’allenatore non ha dubbi: “tutti con, non voglio sentire il contrario.nella qualificazione in Champions League, al 100% puntiamo al...