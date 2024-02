di un assente 'Non convocato contro il Genoa anche se si gioca al Il Napoli è in una condizione critica in classifica e si parla di Bene ha fatto Mazzarri a non chiamarlo per una sfida in cui ci

Napoli, Mazzarri si gioca tutto nelle prossime gare (Di sabato 17 febbraio 2024) Walter Mazzarri si gioca tutto nelle prossime gare per portare avanti gli obiettivi prefissati: Genoa e Barcellona gare spartiacque della stagione Walter Mazzarri si gioca tutto nelle prossime gare per portare avanti gli obiettivi prefissati: Genoa e Barcellona gare spartiacque della stagione. Il Napoli necessariamente fare punti per non perdere il treno dell’Europa in campionato e poi contro i blaugrana per portare avanti la corsa in Champions. Con dei risultati negativi la stagione potrebbe essere compromessa. Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di sabato 17 febbraio 2024) Waltersiper portare avanti gli obiettivi prefissati: Genoa e Barcellonaspartiacque della stagione Waltersiper portare avanti gli obiettivi prefissati: Genoa e Barcellonaspartiacque della stagione. Ilnecessariamente fare punti per non perdere il treno dell’Europa in campionato e poi contro i blaugrana per portare avanti la corsa in Champions. Con dei risultati negativi la stagione potrebbe essere compromessa.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza