Napoli | Mazzarri rischia | c’è già il sostituto | tifosi spiazzati

(Di sabato 17 febbraio 2024)puòre il posto nel caso in cui ilnon dovesse ottenere una vittoria contro il Genoa. Il match contro il Genoa è un crocevia importante per la stagione di unmai apparso completamente brillante. Anzi, le prime difficoltà registrate sotto la gestione Rudi Garcia non si sono risolte con il subentro di Walterche, dati alla mano, ha fatto addirittura peggio. Pubblicamente, Aurelio De Laurentiis gli ha concesso diversi alibi, considerando le varie assenze e la difficoltà di sollevare una stagione che sembra maledetta per i campioni d’Italia in carica. Nella conferenza stampa delle scorse ore, il tecnico di San Vincenzo ha dribblato le domande da parte di chi gli ha chiesto delle voci di esonero che in queste giorni sono circolate. Stando a quanto fatto trapelare dal ...