Napoli | Mazzarri | 'Il Barça almeno non fa barricate Osimhen? Vediamo | spero ci sia'

Mazzarri ha fatto 12 partite come Garcia e il Napoli ha 6 punti in meno . Per fortuna il gol di Ngonge ha evitato a Mazzarri la sesta sconfitta in ... (ilnapolista)

Inguardabile. Il Napoli di Mazzarri in un sabato pomeriggio dal caldo insolito scende dall’ultimo treno Champions . I campioni d’Italia non riescono ... (laprimapagina)

Il Napoli salva solo la faccia : 1-1 al 90' col Genoa - Mazzarri è nono tra i fischi

Il Napoli torna in campo e non può più sbagliare. I campioni d'Italia in carica affrontano il Genoa in un match valido per... (calciomercato)