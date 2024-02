Napoli | malumori nello spogliatoio per il rientro tardivo di Osimhen

a squarcia gola, si stanno rendendo portatrici di malumori e Il Napoli quest'anno ha già terminato in anticipo la 'luna di miele'. nello sport. Sarebbe forse l'ora di mettere nei posti chiave

(Di sabato 17 febbraio 2024) Secondo Il Mattino alcuni giocatori delavrebbero criticato ilin ritardo didopo la Coppa d’Africa. CALCIO– La gestione deldalla Coppa d’Africa di Victoravrebbe causatodel, secondo quanto riporta oggi Il Mattino. L’attaccante nigeriano, out contro il Genoa, sarebbe arrivato tardi secondo alcuni compagni. In particolare la vecchia guardia azzurra si sarebbe aspettata che, l’acquisto più costoso della storia del club, rientrasse subito dopo la finale in Camerun per dare supporto alla squadra in difficoltà. Il bomber invece ha posticipato il suo arrivo a, atterrando solo a ridosso della ...

La celebre strada dei presepi di via San Gregorio Armeno si prepara ad accogliere il pienone di visitatori attesi per le festività natalizie. Questa ... (ilmattino)

Il Napoli sconteta della designazione di Orsato per la sfida alla Juve : il precedente a favore dei bianconeri che non piace ai partenopei Musi ... (calcionews24)

Stanno volando gli stracci, come in quest'estate tumultuosa, tra Castel di Sangro e Rivisondoli: "Quando dissi che Mario Rui era uno scontento tra ... (247.libero)

Grossi malumori in AEW: i wrestler vanno contro Tony Khan!: La AEW non sta vivendo di certo uno dei suoi migliori periodi e per questo sarebbero nate delle divergenze tra i wrestler e Tony Khan ...

Portanova: "C'è un allenatore che somiglia molto a Sarri, lo chiamano il maestro": L'ex calciatore del Napoli Daniele Portanova ha parlato del momento che sta attraversando la squadra partenopea allenata da Walter Mazzarri.

IL DOPPIO EX - Portanova: "Napoli, è cambiato qualcosa nella testa dei calciatori, Gilardino Potrebbe guidare la squadra azzurra": Daniele Portanova, ex difensore di Napoli e Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Il calcio della sera", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Quando sono venuto a Napoli all’apice d ...