Napoli, malcontento per il rientro tardivo di Osimhen (Di sabato 17 febbraio 2024) Victor Osimhen non sarà disponibile per la partita di campionato Napoli-Genoa, creando un clima di insoddisfazione nel gruppo e in particolare nella vecchia guardia del club partenopeo. malcontento generale Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, c'era l'aspettativa che il calciatore, che ha un valore di mercato di 120 milioni di euro ed è L'articolo

