Napoli, i tifosi ci credono, contro Genoa e Barcellona previsti 100mila tifosi al Maradona (Di sabato 17 febbraio 2024) Per Napoli-Genoa e Napoli-Barcellona sono attesi circa 100mila tifosi in totale al Maradona, una spinta per rilanciare gli azzurri. CALCIO Napoli– Il popolo azzurro si prepara a stringersi attorno alla squadra in un momento delicato. Per le due gare casalinghe contro Genoa e Barcellona sono previsti circa 100mila tifosi in totale al Maradona, 50mila per partita. Un muro umano a sostegno del Napoli. Sabato 18 febbraio arriva il Genoa per la 24esima giornata di Serie A ed è annunciato il tutto esaurito. Nonostante l'antica amicizia tra le due tifoserie sia ormai ...

