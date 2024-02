Napoli-Genoa | sorprese confermate | le formazioni ufficiali

il Napoli di Walter Mazzarri continua la sua rincorsa al quarto posto, con un occhio al Barcellona e alla Champions League. Al "Maradona" arriva il Genoa di Alberto Gilardino, tra le liete sorprese

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ci siamo, manca pochissimo alla sfida trache inaugurerà questo sabato,alcune indiscrezioni di formazione. Vietato sbagliare, questo è il leitmotiv nella testa di Walter Mazzarri e dei suoi calciatori. Il tecnico ex Torino e Cagliari, che ieri in conferenza stampa ha respinto con fermezza le critiche a sua detta ingenerose piovute sulla sua testa nel post Milan, è convinto del proprio lavoro e vuole giocarsi tutte le carte a disposizione per condurre i campioni d’Italia al quarto posto, ora distante 7 punti. Dopo, solamente dopo, si penserà al Barcellona, che sarà ospite al Diego Armando Maradona nella serata di mercoledì per l’ottavo di finale di Champions League.: le scelte di Mazzarri e Gilardino Tra pochi minuti verranno rese note le ...