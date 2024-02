Napoli-Genoa primo snodo per Mazzarri | la notizia sull’esonero

Ventre a terra dalla palla al centro, il Napoli non deve concedere respiro al Genoa. Il primo tempo sarà determinante, quando le energie sono ancora fresche e una maggiore lucidità può migliorare la

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 febbraio 2024) La posizione di Walternon appare più così salda, nonostante le dichiarazioni del patron Aurelio De Laurentiis. Ripetere quanto fatto da Luciano Spalletti alera praticamente impossibile, ildello scorso anno probabilmente rappresenta una squadra unica per qualità e quantità, un rullo compressore in grado di schiacciare il campionato dall’inizio. Nonostante ciò, pensare che dopo quasi 3 mesi di gestione Waltersia riuscito addirittura a peggiorare lo score di Rudi Garcia, l’allenatore di cui l’ex Cagliari e Torino ha preso il posto, fa oggettivamente riflettere. Tanti i conti che non tornano, dal goal che manca in trasferta dal 25 novembre, sino ai punti che distanziano ildal quarto posto, ben sette, tanti, troppi. Gazzetta:– ...