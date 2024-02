Napoli-Genoa live | azzurri chiamati al riscatto dopo la sconfitta con il Milan

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024) 1? Inizia il match, calcio d’inizio per i padroni di casa. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, l’arbitro della partita sarà Juan Luca Sacchi. Le formazioni Ufficiali(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Simeone, Kvaratskhelia(3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson Gli ultimi scontri diretti Il match d’andata si è chiuso sul punteggio di 2-2, glierano ancora guidati da Garcia e Raspadori e Politano rimisero in piedi un match che sembrava stregato. Ilha da sempre un ottimo trend contro il, l’ultimain casa contro i rossoblù risale all’anno 2009, il grifone vinse per 0-1. L'articolo ...