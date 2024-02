Napoli-Genoa LIVE 1-1 | pareggio di Ngonge

(Di sabato 17 febbraio 2024) Al Maradona, il match della 25° giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,si affrontano nel match valido per la 25esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. PRIMO TEMPO Ilinizia subito il match con un ritmo convincente andando vicino al gol con un bel tiro della sua stella, Kvaratskhelia, e del suo centrocampista, Anguissa. A metà della prima frazione si fa vedere anche il, con un bel colpo di testa di Retegui. Gli ultimi minuti prima della fine della prima parte di gara si chiudono con la partita in perfetto equilibrio. SECONDO TEMPO A inizio secondo tempo arriva il gol del vantaggio del, con un bellissimo sinistro di ...

69? Giro palla lento del Napoli, i rossoblù chiudono tutte le linee di passaggio perfettamente. 65? Altro cambio per Mazzarri, dentro O live ira per ... (ilnapolista)

89? Pareggia il Napoli con Ngonge! Cross di O live ra e Di Lorenzo spizza per il numero ventisei che trafigge Martinez! 87? Tiro di Kvara da fuori e ... ()

LIVE - Napoli-Genoa 1-1 (Frendrup 47’, Ngonge 90’): la riprende Ngonge: 47' - Genoa in vantaggio. Messias trova Retegui in area, Natan sporca il pallone servendo involontariamente l'assist per Frendrup. Il danese arriva a rimorchio scaricando un mancino violento alle ...

