Napoli-Genoa live 0-0 | fine primo tempo | ottimo esordio per Traorè

(Di sabato 17 febbraio 2024) 48? Duplice fischio del direttore di gara, le squadre tornano negli spogliatoi. 47? Flipper pazzesco in area del, poi De Winter riesce a spazzare in angolo. 45? Due minuti di recupero decisi dall’arbitro Sacchi. 44? Altro cross al centro dell’area del, ma nessuno tra Simeone e Anguissa riesce a colpire. Ora gioco fermo per un colpo alla testa sofferto da Bani. 41? Giallo anche per Kvara. Dopo essere finito a terra in un contrasto, il georgiano se la prende con il direttore di gara che lo ammonisce. 39? Giro palla dei partenopei, alcune buone trame negli ultimi minuti, sempreprotagonista. 37?si fa trovare bene tra gli spazi e all’limite dell’area, prova a calciare a giro ma il tiro è alto. 34? Ilsta trovando maggiorper poter costruire da ...

Marcolin critica l’esclusione di Osimhen per Napoli-Genoa : “Sorpreso non ci sia, si poteva convocare anche solo per la panchina” . CALCIO NAPOLI – ... (napolipiu)

Il Napoli torna in campo e non può più sbagliare. I campioni d'Italia in carica affrontano il Genoa in un match valido per... (calciomercato)

LIVE - Napoli-Genoa 0-0: finisce il primo tempo: 36' - Il Napoli se la costruisce bene: Mazzocchi scende sulla sinistra poi va da Lobotka. Gran break dello slovacco che poi serve Traoré al limite: il tiro a giro dell'ivoriano termina sopra la ...

Napoli-Genoa, Osimhen in tribuna allo stadio Maradona per seguire i compagni: Non per giocare, però: l'attaccante azzurro infatti è in tribuna autorità allo stadio per seguire Napoli-Genoa, match di campionato per cui non è stato convocato. Il nigeriano è rientrato giovedì sera ...

DAZN - Genoa, De Winter: "Il Napoli senza Osimhen Non cambia tanto a livello difensivo": Koni De Winter, difensore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Col Napoli senza Osimhen, cosa cambia da ...