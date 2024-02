Napoli-Genoa live 0-0 | azzurri chiamati al riscatto dopo la sconfitta con il Milan

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024) 9? Fase con molti errori tecnici a metà campo, regna ancora l’equilibrio. 7? Cross di Martin dalla sinistra e Retegui salta sopra Ostigard e impensierisce Meret che è attento però. 5? Giro palla della retroguardia azzurra, successivamente l’azione avanza e Mazzocchi si trova in una buona posizione per calciare da fuori area, ma il suo tiro è altissimo. 3? Traorè subito molto attivo, serve Kvaratskhelia in area finta e contro finta del 77, ma poi il tiro è centrale e facile per Martinez 1? Inizia il match, calcio d’inizio per i padroni di casa. Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, l’arbitro della partita sarà Juan Luca Sacchi. Le formazioni Ufficiali(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Simeone, Kvaratskhelia(3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, ...