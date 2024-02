Napoli-Genoa | la delusione di Mazzarri | Adesso va così Testa bassa e lavorare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 – A pochi giorni dalla supersfida di Champions League contro il Barcellona, ilesce dal campo subissato dai fischi del Maradona dopo il pari per 1-1 contro il, al quinto risultato esterno utile consecutivo. A salvare anche se solo parzialmente gli azzurri da uno scivolone, al 90’, ci ha pensato Cyril Ngonge grazie a una girata mancina su sponda didi Di Lorenzo. Un gol che non è però bastato per far passare in secondo piano l’ennesima prestazione opaca dei partenopei, che sono partiti con intraprendenza ma si sono sgonfiati alla distanza, lasciando campo e iniziativa al, bravo a colpire con Frendrup in un inizio di ripresa a forti tinte rossoblù. Soltanto dopo essere finiti sotto nel punteggio per l’ennesima volta in stagione, gli azzurri sono riusciti ...