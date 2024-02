Napoli Genoa | Gilardino | «Sono soddisfatto | vi spiego le scelte»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Alberto, tecnico dei rossoblu, ha parlato a margine della sfida pareggiata 1-1 al Maradona contro i campioni d’Italia Albertoha ottenuto l’ennesimo ottimo risultato contro una big. Infatti, ilha pareggiato 1-1 in casa delcon tanto di amaro in bocca, dato che il gol del pareggio partenopeo è arrivato verso la fine. Ecco le parole del tecnico rossoblu a Dazn. PRESTAZIONE – «molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Hanno dato tutto sotto il piano fisico. Nel primo tempo abbiamo schermato le linee di passaggio al, sapevamo che contro questa squadra si può concedere qualcosa ma ci siamo comportati da squadra. Giocando tutti insieme si fatica meno, si corre meno. Anche quando eravamo in possesso abbiamo avuto occasioni ...