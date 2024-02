Napoli – Genoa | analisi della gara di alcuni giornalisti ed opinionisti

L’impietosa classifica non può soddisfare i Campioni d’Italia in carica e i propri tifosi. Il Napoli esce dalla 25° giornata di Serie A con il ... (ildifforme)

Napoli Genoa, Mazzarri: "Ecco perché non ho chiamato Osimhen": L'allenatore ha parlato anche di Osimhen Walter Mazzarri ha parlato a Dazn dopo il pareggio del suo Napoli contro il Genoa di Alberto Gilardino. Un 1 - 1 riacciuffato nel finale con il timbro di ...

Napoli, Mazzarri: "Le cose ci girano male, ma non mi dimetto". Tifosi ormai rassegnati ma bocciano l'ipotesi Giampaolo: Napoli - Genoa 1 - 1: la rimonta troppo tardiva della squadra di Mazzarri . Mazzarri per ora salvo, ma Giampaolo incombe . Mazzarri: "Dobbiamo tacere e pedalare, siamo troppo ansiosi" . "Non potevamo ...

DAZN, Mazzarri: “Anche oggi fatto il possibile per vincere. Annata davvero difficile”: Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il deludente pareggio per 1-1 fra Napoli e Genoa. “Volevamo vincere e non ci siamo riusciti. In questo momento ci gira ...

Mazzarri: “Non mi dimetto dal Napoli, mica posso mettere la palla all’incrocio”: A Dazn: «La fiducia dei giocatori Chiedetelo a loro, non ho problemi, ma non giocherebbero così se non mi seguissero» L’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni si m ...

SSCNapoli, il commento sul sito web: "Recupero sul suono del Ngonge, Cyril ancora decisivo": Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: " Il Napoli la recupera sul suono del Ngonge. Finisce in pareggio al Maradona una sfida all'ultimo respiro che ...