Napoli-Genoa 1-1 Ngonge salva gli azzurri al 90?

(Di sabato 17 febbraio 2024)1-1, cronaca, tabellino :glial 90?Un guizzo dievita la sconfitta alin extremis: Frendrup illude il Grifone, poi il goal dell’ex Verona.fuori tra i fischi. Ilsial 90?, ma non evita i fischi. Al ‘Maradona’ contro ilfinisce 1-1, con un acuto diad evitare l’ennesimo passo falso agliandati momentaneamente sotto per merito di Frendrup.I partenopei nel primo tempo producono mole offensiva ma peccano in cinismo, con Martinez bravo ad opporsi ai tentativi della squadra di Mazzarri. Retegui spaventa Meret in un paio di sortite e dimostra che il Grifone può far male, tesi ...