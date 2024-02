Napoli-Genoa 1-1 | Ngonge risponde a Frendrup | gli azzurri escono tra i fischi del Maradona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilpareggia 1-1 contro ilal, con il gol diche riprende, ma è solo un punto amaro. Ilnon riesce a uscire dalla crisi e pareggia 1-1 contro ilal. Glivanno sotto nel primo tempo per il gol di, ma trovano il pareggio nel finale grazie a. Ilparte forte e prova a fare la partita, ma ilsi difende bene e riparte in contropiede. Al 25?porta in vantaggio i rossoblù con un bel tiro da fuori area. Nella ripresa ilprova a reagire, ma non riesce a creare occasioni pericolose. Ilsi difende con ordine e ...