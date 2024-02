Napoli | Di Lorenzo | 'Ci dispiace per noi e per i tifosi | in casa ci manca qualcosa'

Il capitano Di Lorenzo e l’attaccante Simeone incoraggiano il rapper Geolier per Sanremo: “ Napoli è con te! Un abbraccio e in bocca al ... (napolipiu)

Di Lorenzo ricorda gli esordi in Serie C: “Un campionato formativo dove ho costruito il mio sogno”. E ai giovani: “Credeteci sempre, la A può ... (napolipiu)

Pesante assenza in vista del prossimo impegno di campionato per il Napoli . diffidato , a causa dell’ammonizione incassata oggi al Maradona,... (calciomercato)

Napoli salvato da Ngonge, il Genoa cade ancora nel recupero: Genoa a un passo da un'impresa ormai poco sorprendente: il Napoli evita solo all'ultimo la sconfitta, è Ngonge a firmare il pareggio ...

Napoli-Genoa 1-1, il salvatutto Ngonge: «Ma non posso esultare»: «La sensazione è che non posso essere felice di questo gol. Perché il risultato alla fine non è stato buono, in casa dobbiamo provare a vincere sempre e non solo per ...

TWEET - Pistocchi: "Il Napoli fa la partita, ma il Genoa porta un punto a casa": Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato su X il pareggio maturato tra Napoli e Genoa: "Il Napoli fa la partita, ma il Genoa porta a casa 1 punto. La squadra azzurra domina il possesso palla-75% ...