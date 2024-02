Napoli | De Luca si difende | «Su Meloni una battuta Ma il suo è un insulto al Sud»

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l'ex calciatore della Lazio Luca Marchegiani , rilasciando alcune dichiarazioni: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio

(Di sabato 17 febbraio 2024) «L'unicoieri lo ha rivolto laa chi è andato a manifestare perché in un Paese democratico non decide lachi e quando deve manifestare». Lo ha...

Oltre 60 ospiti hanno partecipato martedì 30 gennaio al “Bridging Vietnam – Napoli Forum: Economy and Culture”, un evento celebrati vo in occasione ... (ildenaro)

Duro affondo di De Luca contro l' Autonomia differenziata : "Faremo le barricate , non ci faremo prendere in giro da questi squinternati"Continua a ... (fanpage)

E’ ormai da diverso tempo che il Napoli non riesce a far emergere nella massima serie italiana calciatori provenienti dal proprio vivaio e ... (dailynews24)

De Luca: non decide Meloni quando e dove andare a manifestare: Napoli, 17 feb. (askanews) – “L’unico insulto, ieri, l’ha rivolto la Meloni a quelli che erano andati a manifestare perché in un Paese democratico non decide la Meloni quando e dove dobbiamo andare a ...

De Luca: "Sulla Meloni solo una battuta. L'unico insulto è quello suo ai manifestanti" - VIDEO: A parlare è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della manifestazione contro l'autonomia e per lo sblocco dei fondi sviluppo e coesione in corso a Napoli. "Ho parlato ...

Geolier e la 'finta' fuga da Napoli: «Non ce la facevo più...»: (Adnkronos) - "Ho messo una storia su Instagram da Los Angeles ma ero a Napoli...". Geolier confessa la finta fuga a Los Angeles dopo il Festival di Sanremo 2024. Il rapper, tornato ...