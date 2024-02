Napoli | Barcellona decisivo per Mazzarri | con una prestazione deludente sarà esonerato

(Di sabato 17 febbraio 2024) La SSCriflette sul futuro di Walter. Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, sarebbe deluso ed imbufalito per le prestazioni deludenti della squadra, con il numero uno azzurro che non vuole nemmeno sentire parlare di un mancato approdo alla prossima Champions League. Illa partita decisiva per, che si giocherà L'articolo

Per Napoli - Genoa e Napoli - Barcellona sono attesi circa 100mila tifosi in totale al Maradona , una spinta per rilanciare gli azzurri. CALCIO Napoli – ... (napolipiu)

Napoli - Genoa 1 - 1, gli azzurri agguantano il pareggio al 90 e chiudono tra i fischi: Il Napoli gioca con la convinzione e la rabbia che il momento richiederebbero soltanto nei minuti ... anche perché fra tre giorni al 'Maradona' arriva il Barcellona per la gara d'andata degli ottavi di ...

PAGELLE - Napoli imbarazzante, qualcuno racconti a Mazzarri la storiella del possesso palla di Sampaoli: ... dove gli altri azzurri non riescono a salire " 7 Il Napoli ingiudicabile non merita Kvaratskhelia. ... dice che non si dimette, accusa le squadre di chiudersi e arriva a dire che col Barcellona sarà ...

Napoli, 1-1 col Genoa e fischi al Maradona: Ngonge salva Mazzarri al 90' | OneFootball: Cyril Ngonge salva il Napoli: un suo gol al 90' evita la sconfitta casalinga contro il Genoa e permette alla squadra di Walter Mazzarri di pareggiare 1-1. Il belga sfrutta una sponda di Di Lorenzo per ...

Napoli, i tifosi chiedono a Mazzarri un gesto alla Ranieri: Quindici punti in dodici partite. Garcia è stato esonerato al quarto posto, oggi il Napoli è nono. Mazzarri ha fatto 12 partite come Garcia e il Napoli ha 6 punti in meno. Per fortuna il gol di Ngonge ...

Mazzarri: "Ci gira tutto male.. Ora recuperiamo Osimhen, io l'ho avuto pochissimo...": Il tecnico del Napoli dopo l'1-1 interno col Genoa: "Al primo sbadiglio prendiamo gol e non sfruttiamo le occasioni che creiamo" ...