Napoli ancora bloccato | tifosi infuriati | cosa succede a fine partita

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 febbraio 2024) È caos allo stadio Diego Armando Maradona per ildi Walter Mazzarri. Iazzurri sono furiosi. Il momento no deldi mister Walter Mazzarri sembra non conoscere una. Dopo il pesantissimo ko subito alla scala del calcio contro il Milan di Stefano Pioli, gli azzurri non sono andati oltre il pareggio nel match casalingo con il Genoa di Alberto Gilardino. Una gara che la formazione partenopea ha acciuffato al fotofinish, dopo essere andata sotto nel punteggio incassando la rete di Fendrup. A salvare gli azzurri dal baratro della sconfitta è stato Ngonge, autore del gol del pari. Nonostante la sconfitta evitata nei minuti finali del match, il pareggio rimediato daldi Walter Mazzarri resta comunque un boccone amaro. Con il passare delle gare, l’obiettivo Champions League per ...