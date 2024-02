Napoli a pezzi | ricordate le parole di Spalletti? “Non gufo | sempre legato a questa società”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nell’ultima gara di campionato di Serie A il neopromosso Genoa è stato ad un passo dal fare tre punti contro i campioni d’Italia della SSC. Già contro il Milan si erano viste le prime avvisaglie di una squadra non più solida come lo scorso anno con Lucianoin panchina. L’ex allenatore deled L'articolo

Il regalo perfetto per San Valentino può essere...una bella maglia da calcio! Sì, ma non una qualsiasi, quella del Napoli , studiata e dedicata ... (gqitalia)

La sconfitta in Supercoppa Italiana lascia strascichi importanti per il Napoli in campionato che contro una Lazio lanciatissima si presenterà con ... (europa.today)

Al Galoppo italiano è stato concesso un anno di tempo: ... gli ippodromi cadono a pezzi, l'allevamento italiano non riesce a produrre 500 soggetti l'anno, le ... Sabato si corre a Napoli e Siracusa, Domenica a Pisa, comunque sia, il divertimento non mancherà! ...

Geolier ci racconta quello che siamo oggi, nel bene e nel male: 'I p' me, tu p' te': E oggi Napoli mi sembra sempre più il metaverso dove esplodono tutte le contraddizioni, non quelle ... Siamo in Paese coi nervi a pezzi per qualsiasi cosa, costantemente dentro un incubo clickbait. C'...

Ass. Borriello denuncia: "Situazione critica all'ingresso spogliatoi del Maradona": Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, ha condiviso sui suoi canali social una video-denuncia.

ON AIR - Guido Clemente di San Luca: "Il Napoli meritava la vittoria col Milan": A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio", è ... L’altra metà dei fatti è che Mazzarri ha preso una squadra a pezzi, ha giocato con un calendario infuocato e con le big fuori casa.

Napoli, Sangiuliano al MANN, «L’Italia è una superpotenza culturale»: «L’Italia è una superpotenza culturale. Voglio comunicare la risultante della nostra grande storia. La Penisola, al centro del Mediterraneo, ha visto il sovrapporsi di ...