Nantes-PSG | Ligue 1 | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

PREMIER LEAGUE 13.30 Brentford - Liverpool 16.00 Burnley - Arsenal 18.30 Manchester City - Chelsea LIGA 14.00 Atletico Madrid - Las Palmas 18.30 Celta Vigo - Barcellona LIGUE 1 21.00 Nantes - PSG

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 17 febbraio 2024)-PSG è una partita valida per la ventiduesima giornata di1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche,, diretta tv e. Mbappé e Barcola, il presente ed il futuro del calcio francese, mercoledì scorso hanno sistemato la pratica Real Sociedad, permettendo al PSG di ipotecare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, il grande sogno nel cassetto dell’esigente patron Al-Khelaifi. Barcola – IlVeggente.it (Ansa)I campioni di Francia in carica hanno avuto la meglio 2-0 al Parco dei Principi. E nella gara di ritorno, in terra basca, potranno addirittura permettersi di perdere, purché con un solo gol di scarto. La squadra di Luis Enrique conferma di essere in un buon momento – l’ultimo k.o. risale a novembre, quando si arrese al Milan – e adesso potrà ...