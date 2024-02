Nadal distrutto | non ce la fa più | le sue parole mettono i brividi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno giustamente allarmato i suoi sostenitori: così non si può proprio più. È un incubo per certi versi molto simile, quello che stanno vivendo Matteo Berrettini e Rafael. Sia il tennista romano che il pluricampione Slam sembrano non riuscire, infatti, a trovare pace. L’iberico ha passato la vita a lottare contro la sindrome di Muller-Weiss, ma il suo calvario non è ancora finito. L’infortunio rimediato a Brisbane non gli dà ancora tregua. Rafael(AnsaFoto) – ilveggente.itIdem per il finalista di Wimbledon 2021. Il problema al piede, conseguenza della caduta del 31 agosto scorso agli Us Open, sembrava una cosa da nulla. E invece, ha finito con il tenerlo lontano dal campo per 6 mesi, che potrebbero divenire 7 o addirittura di più. Sebbene per ragioni diametralmente opposte, ...