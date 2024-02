Myrta | dammi 5 secondi Antonio Caprarica interrompe tutto | Irruzione a Pomeriggio 5

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) La chiama "seria",. Il giornalista, storico ex corrispondente dei Tg Rai da Londra ed esperto di Corona britannica, è anche un grande appassionato di politica estera, per ovvi motivi professionali e non solo. Ospite diMerlino in collegamento con5, su Canale 5, l'ex concorrente di Ballando con le stelle chiede alla conduttrice di cambiare programmi per un attimo: "Mi fai dire in cinqueuna cosa? Lo so che questa è una trasmissione pomeridiana dove stiamo tutti bene insieme e sorridiamo, ma fammi fare un'seria di cinque...". Il tono grave dipreannuncia una riflessione sofferta. "Vorrei ricordare una persona che oggi è morta in nome della ...